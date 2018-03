© RTL Archivbild

Am Februar zejoert waren et nach ronn 460 Persounen, déi eng Demande op Asyl gestallt haten. Et mierkt een deemno, dass Tendenz réckleefeg ass. D'Majoritéit vun de Réfugiéen komme weiderhin aus Georgien, Syrien, dem Irak an dem Afghanistan, souwéi Serbien an dem Marokko.



Déi Chifferen huet d'Direction de l'immigration en Dënschdeg publizéiert. 98 Persoune kruten de leschte Mount de Statut vum Réfugié unerkannt. 25 kruten hire Demande refuséiert. Am Ganze goufen dëst Joer bis elo 185 Réfugiéen opgeholl. Am Februar goufen et 3 forcéiert Retouren a 27 fräiwëlleger.



De Jean Asselborn huet en Dënschdeg an der Chamber betount, wéi wichteg d'Reinstallatioun vu Flüchtlingen an der EU ass. D'Europäesch Unioun ass bereet an den nächsten 2 Joer 50.000 Migrante legal opzehuelen. Si sollen iwwert den Niger an d'EU kommen. Lëtzebuerg plangt bis Enn 2019 200 Persounen opzehuelen.



D'Zuel vun den Demandeurs d'asile an der EU ass d'lescht Joer am Verglach mat 2016 ëm d'Halschent zeréckgaangen, op ronn 650.000 Demanden. Dat mellen däitsch Medien a baséiere sech op Chiffere vun Eurostat. Déi meescht Demande goufen nees an Däitschland gestallt, et waren dat iwwer 198.000.