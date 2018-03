Den israelesche Grupp stoppt seng Aktivitéiten zu Lëtzebuerg an an der Schwäiz. © AFP-Archiv

D’Direktioun vun der Bank géif eng inacceptabel Attitüd un den Dag leeën, a weder d’Rechter vun hire Salariéen nach national Gesetzer respektéieren, sou heescht et um Mëttwoch de Moien an engem gemeinsame Communiqué vun der ALEBA, dem OGBL an dem LCGB.

Nodeems och schonn eng Non-Conciliatioun beim ONC geschwat gouf, wier et net méiglech, e Sozialplang op d’Been ze stellen.

Iwwert déi irresponsabel Haltung vun der Bank wäerten d’Syndikater och den Aarbechtsministère, d’ABBL an d’ITM informéieren.



Eng 30 Leit si vum Plan Social betraff.





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Plan Social Hapoalim tourne à la prise d’otage !

Les syndicats ALEBA, OGBL-SBA et LCGB-SESF font le point sur les négociations du plan social de la Banque Hapoalim.

Pour rappel celles-ci ont abouti à la non-conciliation, devant l’ONC (Office National de Conciliation). Cet échec est uniquement dû à l’intransigeance des représentants patronaux, campant sur leurs propositions illégales, et dès lors inacceptables.

A la base, de longues et laborieuses négociations avaient pourtant pu espérer aboutir à un possible accord « acceptable ». Hélas, brutalement, à la fin des négociations, la volonté patronale d’imposer une clause sine qua non au plan social quasiment complet a tout fait basculer, et a contraint les parties à saisir le Conciliateur. Ladite clause, jamais discutée au préalable mais surtout manifestement illégale dans sa teneur, aurait imposé aux salariés de collaborer entièrement avec la Banque et ses conseillers légaux… à vie ! Plus scandaleux encore, l’employeur se serait réservé le droit d’exiger le remboursement des indemnités accordées dans le plan social, si le salarié ne collaborait pas dans le sens imposé par les dirigeants de la Banque et de ses avocats, même s’il s’agit de dire, de faire ou d’omettre (voire de mentir) à l’encontre de la loi ! En d’autres termes : une prise d’otage des salariés, ce qui est strictement inacceptable !

L’ALEBA, l’OGBL-SBA et le LCGB-SESF dénoncent dès lors donc aujourd’hui fermement cette attitude d’Hapoalim, qui montre que la Banque ne veut respecter ni les lois ni les droits des salariés, avec le concours et sur les conseils d’un cabinet d’avocats luxembourgeois pourtant réputé de la place. Pour ces motifs, et faute d’accord devant l’ONC, ils regrettent qu’il n’y aura donc malheureusement pas de plan social pour les salariés de la Banque Hapoalim. Les syndicats informeront également le Ministre du Travail, l’ABBL et l’ITM des agissements de la Banque Hapoalim.

Communiqué par l’ALEBA, l’OGBL-SBA et le LCGB-SESF