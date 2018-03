D‘Leitmotiv vun der Schoul ass striving for excellence, et soll also d’Excellenz viséiert ginn.

D‘Hotelsschoul ännert hiren Numm. Aus dem Lycée technique hôtelier Alexis Heck gëtt d‘École d‘hôtellerie et de tourisme du Luxembourg.





Och déi schoulesch Offer gëtt ausgebaut, ënner anerem gëtt et vun der Rentrée un eng éischte Kéier eng Sektioun am enseignement général, se heescht gestion de l’hospitalité. Och d‘Infrastrukturen zu Dikrech sollen un d‘Neiausriichtung ugepasst ginn.



Aktuell sinn eng 270 Schüler an der Hotelsschoul, tëscht 80 an 100 vun hinnen packen den Ofschlossexamen. Nom Ausbau solle bis zu 400 Schüler am Gebai, datt zanter 1984 existéiert, Plaz fannen.