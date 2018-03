© pressphoto.rtl.lu

En Donneschdeg den Owend gëtt d'Lëscht vun der Walkommissioun dem Kongress vum Bezierk Norde proposéiert. Dann hunn d'Memberen d'Recht, déi Kandidaten, déi op der Lëscht stinn, unzehuelen oder och net. Sollt se ugeholl ginn, geet d'LSAP am Norde mam Romain Schneider als Spëtzekandidat an d'Course. Nieft him steet och den Dikrecher Buergermeeschter Claude Haagen op der Lëscht.Mat grad emol 21 Joer ass den Amir Vesali dee jéngste Kandidat op der Lëscht, där hir Altersmoyenne bei 44,1 Joer läit. Vun den 9 Kandidaten am Norden, proposéiert d'LSAP mam Tina Koch an dem Myriam Picard zwou Fraen.