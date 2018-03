© AFP-Archiv

Hei huet sech nämlech en 52 Joer ale Mann ë.a. wéinst dem net-erlaabten Accès zu engem Datesystem misse veräntweren.

Tëscht Oktober 2013 a Mee 2014 hat sech den Ugekloten, dee vun engem Droitsediteur entlooss gi war, mat engem Passwuert, dat hien nach hat, iwwer 950 mol an de Reseau vun der Firma ageloggt. De Beschëllegten huet sech um Mëttwoch de Moien entschëllegt a seng Handlunge bedauert.

Hie wéisst net, wat hien deemools ugaange wär, fir sech ze connectéieren an anerer ze deconnectéieren, sot de Mann, deen haut informateschen Entwéckler ass. Hie wär deemools net gutt dru gewiescht an hätt eng enorm Dommheet gemaach.

D'Firma hat sengerzäit Plainte gemaach, wouropshin den zoustännegen Departement vun der Police judiciaire mat der Enquête chargéiert gouf, wéi e Member dovun aussot. Bei déi net grad 960 gelonge wären nach ronn 350 mësslonge Versich, fir sech ze connectéieren, dobäikomm. D'Enquête hätt erginn, dass vu Frankräich aus operéiert gouf. Et wär een ë.a. op den Informatiker gefall, dee fir d'Firma geschafft hat. An enger zweeter Phas hätt deen d'Faiten zouginn an erkläert, sech aus Frust wéinst senger Entloossung mat engem Standard-Passwuert ageloggt ze hunn.

Fir den Affekot vum Ugekloten huet een et hei mat enger u sech einfacher Affär ze dinn: Säi Client wär entlooss ginn, hätt net direkt eng nei Plaz fonnt an eleng doheem gesiess, näischt ze maachen. Hien hätt dat Passwuert kannt, sech duerch Zoufall connectéiert an, well et einfach war, anerer deconnectéiert, huet de Me Mioli ënnerstrach. Säi Mandant hätt dat reegelméisseg, quasi maschinell gemaach. De Mann hätt och direkt alles zouginn, wär bis haut bei deenen Aveue bliwwen a géif domat seng Verantwortung iwwerhuelen. Well hien awer keng Date geläscht an näischt modifizéiert hätt, wär eng Prisongsstrof net utile an eng Geldstrof adequat.

De Vertrieder vum Parquet huet dat e bëssen anescht gesinn a betount, de Beschëllegten hätt net direkt alles zouginn, mä eréischt an enger zweeter Phas. Fir de Mann sollt eng Prisongsstrof vu 6 Méint, mat méiglechem Sursis, gesprach ginn.

D'Uerteel ass fir den 29. Mäerz.