De Mouvement Ecologique war nawell ferm iwwerrascht, wéi en héieren hat, dass eng Partie Beem an der neier Avenue an der Stad fir den Tram an nei Leitunge Plaz maache mussen. Dat betount de Mouveco an engem Bréif un déi zoustänneg Ministèren an un d'Stater Gemeng. Och d'Unioun vun de Stater Interesseveräiner wär nawell frou gewiescht, wann een am Virfeld vun dëse Pläng gewosst hätt.





Bam-Allee an der neier Avenue / Reportage Pierre Jans



An Tëschenzäit ass de Comité, dee sech reegelméisseg gesäit, fir d'Entwécklung vum Ausbau vum Tram ze beschwätzen, nees zesummekomm. An d'Opreegung beim Mouveco an der USILL ass e bësse verflunn. Wuel verschwënnt en Deel vun der Bam-Allee an der neier Avenue. Doriwwer ass kee frou, ma den aktuelle Mix vu Käschten- an d'Kiischtebeem wär net optimal, seet d'Presidentin vum Mouvement Ecologique Blanche Weber. D'Autoritéiten hätten eng nei, besser Plantatioun versprach a wann do eng absolut Plus-value entsteet, dat heescht méi héichwäerteg Beem an der Siicht vun der Bio-Diversitéit geplanzt ginn, d'Käschtebeem deelweis erhale bleiwen an déi flott Allee nees hiergestallt gëtt wéi se fréier war, da kann de Mouveco domat averstan sinn.Dofir wëll ee vun elo u bei de Pläng mat abezu ginn an et dierft kee Bam ewechgeholl ginn, ier dës Pläng fäerdeg um Dësch géife léien. Donieft missten et Beem sinn, déi joerhonnertelaang op der Avenue iwwerliewe kënnen. Mat der Kommissioun fir de Patrimoine a mat der UNESCO-Kommissioun misst geschwat ginn. Just da kéint ee schwéieren Häerzens den ok ginn a sech net virun Neierunge verschléissen.

D'Presidentin vun der Unioun vun de Stater Interesseveräiner Rita Herrmann war alles anescht ewéi begeeschtert, dass een net am Viraus informéiert gi wär. Et géif een et bedaueren, dass d'Bam-Allee muss erausgeholl ginn an d'Ëffentlechkeet net déi néideg Explikatioune mat Zäit kritt huet. Als USILL géif een déi staarl Reaktiounen aus der Gesellschaft verstoen, d'Transparenz war net am richtegen Ament do.

Dofir hofft d'USILL, dass d'Chantiere fir den Ausbau vum Tramsreseau méi transparent kommunizéiert ginn, an dass mat de Bierger geschwat gëtt.