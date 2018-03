Well sech an de Produite Plastik kéint befannen, huet Delhaize de Burger Noisettes an de Burger Millet-graines de pavot zeréckgeruff.

Delhaize zitt d'Produiten "Burger Noisettes" an "Burger Millet-graines de pavot" vun Delhaize Bio zeréck. Am Iessen wore kleng Plasticksstecker fonnt ginn, déi op de Fournisseur vun den déifgefruerenen Zwiwwelen, déi an de Burger verschafft sinn, zeréckzeféiere sinn.Cliente kënne de Produit zeréckbréngen a kréien hir Suen erëm.Lors d'un contrôle de qualité d'une pâte de l'un de ses burgers, le fournisseur a découvert des morceaux de plastique gris. L'origine de ces morceaux de plastique a été tracée jusqu'à leur fournisseur d'oignons surgelés.Ces morceaux de plastique sont de petite taille et peuvent être pointus et par conséquent peuvent être dangereux si ils sont consommés.Pour cette raison et par mesure de précaution, La vie est belle BVBA, en accord avec l'AFSCA, a décidé de retirer de la vente et de rappeler les produits suivants :Infos produit:Burger Noisettes:Delhaize Bio: Burger aux noisettes(DLC: 14/03/18 – 21/03/18 – 28/03/18 – 04/04/18)

Infos produit:

Nom: Burger Millet-graines de pavot:

Marque: Delhaize Bio: Millet, fromage et tomate

Unités de ventes consommateurs par 2 (DLC: 14/03/18 – 21/03/18 – 28/03/18 – 04/04/18)