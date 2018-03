Den CSV-Deputéierten huet gesot, et géif ee bei deene Chrëschtlech-Soziale wuel den onermitterlechen Asaz fir déi europäesch an aussepolitesch Saach unerkennen, mä et hätt een awer och munch Differenze mam Ausseminister, méi wat d'Form wéi de Fong betrëfft.



De Laurent Mosar huet dem Jean Asselborn dofir un d'Häerz geluecht. "Heiansdo e bësse manner Bauchgefill a bësse méi Kappgefill" ze weisen.



Besonnesch an der Diplomatie géif et net op Schlagwierder ukommen, mä op Substanz an op Fangerspëtzegefill.



Kritik vum Laurent Mosar gouf et dann och un deem wat de Jean Asselborn iwwer Israel a Palästina gesot huet. Do wier de Jean Asselborn ze vill eesäiteg. Et wier praktesch nëmmen Israel kritiséiert ginn. Et wier net gesot ginn, datt de Mahmoud Abbas sech ni Wahle gestallt hätt. Iwwerdeems hätt den Ausseminister an dësem Kontext vun Apartheid geschwat, wat faktesch falsch wier.



De Jean Asselborn hat am Kontext vun der israelescher Siidlungspolitik gesot, déi wier am Gaang, sech zu enger Ee-Staat-Realitéit ze féieren, mam Risiko, dass Israel sech zu engem Apartheid-Staat entwéckelt.