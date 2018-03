Virausgaange war der Aktioun eng Enquête vun e puer Méint.E Méindeg dunn huet de SREC zougeschloen: Ënnert der Leedung vun engem Untersuchungsriichter goufen am Osten an am Süde vum Land e puer Haiser duerchsicht.Dobäi goufe 15,3 Kilogramm Haschisch, 2,8 Kilogramm Marihuana, 100 Gramm Kokain a bal 200 XTC-Pëlle saiséiert.Ausserdeem ronn 17.000 Euro Boergeld, e puer Handyen an dräi Autoen.Beim Coup vun der Police goufen dräi Männer an zwou Frae verhaft, si koume virun den Untersuchungsriichter.