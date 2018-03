Och zu Lëtzebuerg ginn et Fraen a Meedercher, déi ofhängeg vun Droge sinn an dobäi och nach e Kand erwaarden.

Ma wat geschitt an sou engem Fall dann eigentlech? Wéi gëtt de Frae gehollef, wa se sech "fir" d'Kand decidéieren?Nieft der Stater Maternité ass virun allem de Service Parentalité vun der Jugend an Drogenhëllef eng Haaptulaafstell am Land. Eleng d'lescht Joer hate si bal 70 Fäll begleet. Dat heescht während der Schwangerschaft, wéi och no der Gebuert. Si ënnerstëtzen déi, déi de Wëllen hunn, e Liewen als Mamm, respektiv Elteren ze feieren, ouni Drogen.D'Violetta Caldarelli huet mat de Fachleit, déi d‘Fraen op dësem Wee begleeden geschwat, an och mat enger Mamm, déi déi speziell Situatioun erlieft huet, awer natierlech anonym bleiwe wollt.