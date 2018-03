Wat e Méindeg ewell den Tour gemaach hat, gouf e Mëttwoch confirméiert: De Jean-Lou Siweck, 48, gëtt neie Generaldirekter vun der "Editpress Luxembourg S.A.", déi ënnert anerem d'Tageblatt, de Quotidien, de Jeudi an d'Revue erausbréngt.



D'Generaldirektesch vu bis elo, Danièle Fonck, hat am Januar d'Alterslimitt erreecht. E Mëttwoch huet de Conseil vun Editpress d'Successioun gereegelt - eestëmmeg gouf sech fir de Jean-Lou Siweck entscheet.



D'Danièle Fonck hält op der Editpress-AG Enn Mee offiziell op, den 1. Mee fänkt de Jean-Lou Siweck un. An deem Mount gëtt sech op d’Transitioun konzentréiert.



De Jean-Lou Siweck schafft den Ament als wirtschaftleche Beroder vum Staatsminister Xavier Bettel. Hien hat säi Posten als Chefredakter beim Lëtzebuerger Wort no Divergenze mam Verwaltungsrot am September opginn.



Am Januar war de Jean-Lou Siweck als neie Member an de Verwaltungsrot vum Radio 100,7 genannt ginn.





COMMUNIQUÉ

Jean-Lou Siweck succédera à Danièle Fonck

Le Conseil d'Administration d'Editpress Luxembourg S.A. réuni le mercredi 14 mars 2018 au Centre d'impression de l'entreprise à Esch-Sommet sous la présidence de Monsieur Nico Clement, a réglé la succession de la Directrice générale, Mme Danièle Fonck, qui a atteint la limite d'âge en janvier dernier.

A l'unanimité, il a nommé à la fonction de Directeur général M. Jean-Lou Siweck, 48 ans, ancien rédacteur en chef du «Luxemburger Wort ».

Le mandat de Mme Fonck à la tête d'Editpress Luxembourg S.A se terminera lors de l'Assemblée générale ordinaire de la société, vers la fin du mois de mai 2018.

M. Siweck entrera au service d'Editpress Luxembourg S.A. le Ier mai 2018. De cette manière la transmission des pouvoirs et des missions pourra se faire dans les meilleures conditions.

Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2018