Ë.a. wéinst versichter Zuhälterei vu Mannerjärege stoung e Mëttwoch e Mann vu 65 Joer an der Stad virun de Riichter. Him gouf virgehäit, am Mäerz 2016 zu Bous zwee jonke Meedercher Sue fir Sex gebueden an am Mee 2016, och zu Bous, versicht ze hunn, e jonkt Meedchen a säin Auto ze zéien; d'Meedercher haten tëscht 11 a 15 Joer.E Psychiater sot viru Geriicht, duerch säin exzessiivt Drénke wär beim Mann "kee soziale Vernis méi do". Hie misst dréche ginn an e reegelméissege Suivi hunn, fir ze wëssen, wat erlaabt ass a wat net; da kéint hie fonctionnéieren ..."Wat solle mer mat Iech maachen?", huet d'Presidentin vum Geriicht den Ugekloten an der Sëtzung gefrot: "Dat ass dee schäiss Alkohol! Ech wëll eng Therapie maachen!", huet de Mann dorop geäntwert. Mat 16/17 Joer hätt en ugefaange mam Alkohol, huet de Psychiater erkläert; an de leschte Jore wär säi Konsum staark an d'Luucht gaangen, v.a. am Kader vu senger Scheedung, där hire Grond wuel d'Drénke war.Engem Polizist no gouf een am Juni 2016 kontaktéiert, well sech Schoulkanner iwwert d'Belästegungen duerch de Mann beschwéiert haten; eenzelner sote sech vun him verfollegt. Bei enger Perquisitioun beim Mann doheem wär awer kee kannerpornografescht Material fonnt ginn.Zu de Virwërf sot de Beschëllegten, déi 1. Kéier hätt hien déi zwee Meedercher wëlle spadséiere féieren; wat deen zweete Fait ugeet, géif et net stëmmen, dass hien d'Meedchen hätt wëllen an den Auto zéien.De Mann bräicht professionell Hëllef, huet säin Affekot Me Says betount. Eng Prisongsstrof, déi iwwert dat géif erausgoen, wat hie schonn ofgesiess hätt, kéint net d'Léisung sinn; villméi misst een him eng Chance gi mat Oploen.Op dee Wee ass d'Vertriederin vum Parquet zum Deel matgaangen. Nieft der versichter Zuhälterei an der versichter Entféierung vu Mineure wär och eng Verännerung vum Uerteelsverméigen zréckzebehalen; dofir sollten, nieft enger Geldstrof, 4 Joer Prisong, d'Halschent dovu mat Sursis probatoire, gesprach ginn, woubäi d'Oploen ë.a. a senger psychiatrescher Behandlung an an där vu senger Alkoholofhängegkeet bestéingen.D'Uerteel ass fir den 28. Mäerz.