An der Polemik ëm déi deier Präisser vun de Spidol-Parkingen am Land, soll nogebessert ginn.

© RTL Archivbild

De Grupp HRS, also d’Spideeler vum Grupp Robert Schuhmann, wieren am Gaang en neie Plang auszeschaffen a Punkto Präis-Politik, schreift de L’essentiel en Donneschdeg. Eng konkret Agenda gouf net genannt an et bleift och derbäi, dass de Parking sech soll autofinanzéieren.



D’Gesondheetsministesch Lydia Mutsch hat jo och e Bréif un HRS geschriwwen, wou Si fir eng harmonesch Léisung mat där jidderee kéint liewen, plädéiert huet.



