Nach bis de 15. Juni soll d'Streck komplett fir den Trafic zou sinn. Eng Deviatioun wier gezeechent.U sech soll dës Streck fréistens Mëtt 2019 komplett zougemaach ginn am Kader vun enger Naturaliséierung. Dat hat de Transport- an Infrastrukturminister François Bausch no enger parlamentarescher Fro vun der CSV-Deputéiert Françoise Hetto annoncéiert.Enn 2018 kéinten d'Aarbechten ufänken, hat et d'lescht Joer nach geheescht.