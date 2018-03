© AFP Archivbild

Am Mee hat si, zesumme mat enger anerer Fra, déi hire Prozess méi spéit gemaach kritt, an der Stad mat falsche Kreditkaarten akaf, an deem Fall schwätzt ee vu sougenannte „One day shopper“.



Hannermänner gi Frae gefälschte Kreditkaarte mat, déi kënne kafen, wat se wëllen, virun allem Luxuswueren; déi ginn dono zréck un de Commanditaire, wourop d’Bënëfisser gedeelt ginn. An 3 Deeg hei am Land goufen en Hotel an e Luxusbuttek geschiedegt: De Schued hat sech op am Ganzen eppes iwwer 9.000 € belaf.