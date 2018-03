Wéi d'Police en Donneschdeg matdeelt, hunn d'Ponts et Chaussées eng Plainte gemaach well am Süde vum Land Schëlter ofmontéiert a geklaut goufen.

© Police Lëtzebuerg

© Police Lëtzebuerg

Ënnert anerem goufen zu Monnerech um CR106 an nach emol an Direktioun Esch d'Schëlter an der Entrée vun der Uertschaft geklaut, wéi och um CR172, Monnerech a Richtung Éilereng. Um CR191 zu Esch-Belval goufen 2 Länner-Schëlter ewechgeholl an och op anere Plazen hunn déi Onbekannt de Schrauwenzéier ugesat: zu Munneref, Duelem, Uespelt, a Käl.Wéi d'Police präziséiert, hu si nach keng Informatioune wien d'Schëlter kéint geklaut hunn, dowéinst wier een op d'Hëllef vun Zeien ugewisen. Sämtlech Informatioune si fir d'Police vu Bieles um 2445-2200.