Déi huet nämlech e Recours vum CCI vum Juni 2016 virum Tribunal administratif irrecevabel erkläert. An deem Sträit, dee säin Ursprong am September 2012 huet, geet et ëm de PAG vun der Mamer Gemeng.



No engem 1. Tour um Verwaltungsgeriicht tëscht 2012 an 2015 hat de Mamer Gemengerot am Mee 2015 en neie PAG ugeholl, no engem Uerteel vun der Cour administrative.



De Schäfferot hat doropshin, wéi d’Praxis et wëll, d’Bierger ëm hir Meenung gefrot; de Centre culturel islamique, dee säi Sëtz an der Gemeng huet, hat an deem Kader eng Objectioun eragereecht, well säin Terrain an eng Zone agricole aklasséiert gi wär.



Am Juli 2015 hat de Schäfferot de CCI gehéiert, ier am Oktober 2015 de Gemengerot deem neie PAG definitiv gréng Luucht ginn hat. Deeselwechte Mount hat de Centre culturel islamique beim Inneminister dogéint reklaméiert, ma de Minister Dan Kersch hat d’Decisioun vun der Mamer Gemeng am Februar 2016 guttgeheescht.



De CCI war am Juni 2016 dowéinst op d’Verwaltungsgeriicht gaangen, wouropshin den Tribunal administratif am Oktober de Recours en annulation als net fondéiert zréckgewisen hat; de CCI hat dunn am November d’Cour administrative saiséiert.

Där hir Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass de Centre culturel islamique vun der falscher Premisse ausgeet, dass d’Gemengendrcisioune vu Mee an Oktober 2015 an d’Ministeschdecisioun vum Februar 2016 en neit Klasséiere vum Terrain vum CCI mat sech brénge géifen.



Den zweete Riichter no gouf déi Fro awer schonn an engem viregten Uerteel vum Tribunal administratif vum Dezember 2014 gekläert, dat am Mee 2015 vun der Cour administrative confirméiert gouf. Well d’Terrainen also net anescht aklasséiert goufen, hätt keen neie Recours dogéint kënne kommen. D’Demarche vum Centre culturel islamique wär deemno irrecevabel an hiren initiale Recours vum Juni 2016 sou z’erklären.