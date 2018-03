LCGB schwätzt vu Pseudo-Léisung (15.03.2018) Den LCGB kritiséiert déi geplangte Changementer bei der 52-Woche-Reegel am Krankheetsfall.

D'Gewerkschaft schwätzt vun enger Pseudo-Léisung a vun irresponsabelen Decisiounen, déi déi Concernéiert missten huelen. An deem Kontext, bedauert den LCGB, datt den Depassement vu 26 Wochen iwwert eng administrativ Demarche muss accordéiert ginn.

Dat, well et bei där Demarche Risike gëtt. Zum Beispill, wann een Dossier net komplett ass oder Delaien net agehale ginn. Deemno géif et fir déi Leit, déi d'Demandë fir den Depassement gemaach hunn, keng reell Garantien ginn, fir eben den Depassement accordéiert ze kréien. Et wier verpasst ginn, fir adequat Léisungen ze fannen, betount de Christophe Knebeler vum LCGB. Fir den Lcgb géing et den Ament nach keng reell Léisung ginn.

Den Ament kéint ee just vun enger Pseudo-Léisung schwätzen, esou de Christophe Knebeler weider. Dowéinst fuerdert den LCGB, déi Limitt vun 52 Wochen aus dem Gesetz ze sträichen an de Leit déi néideg Zäit ze ginn, bis se nees gesond sinn. Leit, déi net gesond ginn, misst ee mat anere Mesuren, ewéi engem Reklassement oder enger Invaliderent, hëllefen. Wat déi 52 Woche-Krankeschreiwung betrëfft, wieren all Joers eng 6 Leit concernéiert, esou den LCGB.

Et wier keng riseg Mass, mee et wier einfach an den eenzele Fäll dramatesch, well eben d'Existenz a Fro gestallt gëtt.

Dem Christophe Knebeler no wier et net zoulässeg, datt Leit an esou Fäll an den Abseits gestallt ginn. E weidere Problem ass d'internt Reklassement. Hei hu krank Salariéen ëmmer nees finanziell Perten. Ënnert anerem bei Opbesserunge vum Revenu.

An deem Kontext huet den LCGB leschte Freiden e Bréif un déi 3 zoustänneg Ministere geschéckt. Bis ewell krut d'Gewerkschaft awer nach keng Äntwert.