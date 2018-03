Kuerz no 11 Auer koum et zu Esch zu engem gréissere Feier, wéi eng Garage a Flamen opgaangen ass.

X

© RTL Mobile Reporter Yann Ludovicy

Wéi d'Police matdeelt, wier net gewosst, ob an der Garage en Auto stoung oder net. D'Läschaarbechte si méi komplizéiert, well un d'Garage zwee Gebaier ugebaut sinn an do de Risk besteet, datt d'Feier op déi Gebaier iwwergräift, respektiv, datt d'Gebaier duerch d'Läschaarbechte kéinte beschiedegt ginn.Wéinst dem Feier gouf geroden, fir d'Plaz z'ëmfueren.