Bei e puer Punkten am Gesetz soll nogebessert ginn. Et geet an d'Richtung vun enger Liberaliséierung vum Marché. Bis ewell war de Grand-Duché a sechs Zonen agedeelt. Vir all Zon gouf et eng Taxislizenz. Et war deemno net virgesinn, dass e Chauffer mat enger Lizenz fir déi drëtt Zon an der éischter Zon Trajete fiert. Den DP-Deputéierte Max Hahn hätt dës Andeelung vun Ufank un net ganz sënnvoll fonnt. Wann een dat zum Beispill mat engem Elektriker vergläicht, ass et jo och net esou, dass de Staat virgëtt, wou am Land wéi vill Elektriker dierfe schaffen. Dat ass en Agrëff an de Marché.



Wann ee wéilt, dass d'Taxispräisser erofginn, da misst een dofir Suergen, dass d'Offer klëmmt, fir der Demande entgéint ze kommen, esou de Max Hahn. Virun allem an der Stad géif et net genuch Taxien, d'Leit missten dacks laang waarden. D'Präisser géife klammen. Mat enger eenzeger Zon fir d'ganz Land riskéiert een awer, dass de ländleche Raum ze kuerz kënnt, fäert den Nord-Deputéierte Marco Schank vun der CSV an et wäert een dat och genee analyséieren.



D'Reform huet hiert Zil d'Taxifueren zu Lëtzebuerg méi bëlleg ze maachen net areecht. Am Géigendeel: iwwer déi lescht véier Joer gekuckt gëtt et eng Präishausse vun 11 Prozent, d'Fraise vun de Patrone vun Taxisentreprisen sinn allerdéngs ëm ronn 3 Prozent erofgaangen. Dat wär net an der richteg Richtung gaangen, sou de Max Hahn.



Donieft soll et an Zukunft méi streng Reegele a méi Kontrolle gi fir sougenannt ''wëll Taxisentreprisen'' aus dem Verkéier ze zeien. Iwwer Uber u sech wär net diskutéiert ginn, dofir awer iwwer ee Konzept, dat ee sech vun der Firma ofkucke kéint: den Taxi-Sharing.



Dat heescht, dass een net méi just en Auto reservéiert, mä just nach e Sëtz reservéiert an de Präis gëtt proportional opgedeelt, präziséiert d'Joséee Lorsché vun déi Gréng.



D'Reform vun der Reform muss elo awer fir d'éischt nach mat der Gewerkschaft vun en Taxischaufferen diskutéiert ginn. Einfach Negociatiounen dierften dat net ginn.