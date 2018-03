Do solle 16.000 Hénger gemäscht an dann als "produit du terroir" verkaaft ginn. Dat kritiséiert "Déi Lénk Norden" an engem Communiqué.



D'Jippelcher kéimen aus Frankräich, d'Fudder zum gréissten Deel aus Latäinamerika an d'Déiere géifen dono an der Belsch geschluecht a verpak ginn. Aus all deene Grënn kéint een hei sécher net vun engem regionale Qualitéitsproduit schwätzen.



D'Oppositioun bei de Leit aus der Gemeng Wëntger wier gewalteg. Den CSV-DP Schäfferot hätt d'Leit während der Fuesvakanz driwwer informéiert, wéi se dogéint kënne reklaméieren. Eng Informatiounsversammlung, esou wéi se am Koalitiounsofkommes virgesinn ass, hätt et net ginn.



PDF: Communique vun déi Lénk