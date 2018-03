En Donneschdeg goung et an den zoustännege Chamberkommissiounen ëm de Finanzement vum neie "corps grand-ducal d'incendie et de secours", kuerz CGDIS.

Den Dan Kersch erkläert



Den établissement public wäert ronn 100 Milliounen d'Joer kaschten, seet den Inneminister Dan Kersch.

De Max Hahn vun der DP



D'Gemenge wäerte 35 Euro pro Awunner musse bezuelen. Ënnert dem Stréch kéimen d'Gemenge finanziell besser ewech. Et ginn also eng Rei Gemengen, déi finanziell manner staark belaascht wäerte ginn, ewéi bis ewell, zum Beispill d'Stad Lëtzebuerg. Op anere Plaze wäert dogéint méi musse bezuelt ginn an Zukunft, ronn 1/3 vun de Gemenge sinn hei concernéiert.De Minister Dan Kersch refuséiert et, fir elo nach eng reng finanziell Diskussioun ze féieren, de Kommissiounsmember vun der DP Max Hahn stëmmt zou.De Max Hahn ass der Meenung, dass et einfach drëms geet, fir de Leit séier a fachgerecht ze hëllefen. Déi finanziell Laascht wier hei net sou wichteg.

De Generalsekretär Laurent Zeimet



Ob d'CSV de Projet mat dréit ass nach net ganz kloer. Wéi en Donneschdeg de Rapport an der parlamentarescher Kommissioun gestëmmt gouf, huet d'CSV-Fraktioun sech jiddefalls enthalen.De Generalsekretär Laurent Zeimet seet, dass d'CSV eng ganz positiv Approche hunn, wat d'Reform vun de Rettungsdéngschter ugeet. Dës war noutwenneg, fir een effikasse Service ze assuréieren, esou nach de Laurent Zeimet

D'Gesetz soll nächsten Dënschdeg gestëmmt ginn.