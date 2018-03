Et sinn nach ni esouvill kommunal Gebaier geschützt ginn, wéi ënnert dëser Regierung, freeë sech den Inneminister an de Staatssekretär fir Kultur.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Ni esou vill Gebaier geschützt, wéi ënnert dëser Regierung (15.03.2018) Et sinn nach ni esouvill kommunal Gebaier geschützt ginn, wéi ënnert dëser Regierung, freeë sech den Inneminister an de Staatssekretär fir Kultur.

© RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann © RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann « ZréckWeider »

Bei 18 fäerdege PAGe wieren et der genee 7.642 an domadder hätten d'Gemengen sech zu 90% un d'Virschléi vu Sites et Monuments gehalen. Béid fréier Buergermeeschter, déi en Donneschdeg op där anerer, der staatlecher Säit vum Spillfeld sëtzen, hunn en Donneschdeg awer och op eng Rei Reprochen reagéiert, wat hiren Engagement a Saache Patrimoine ugeet.Et wiere falsch Behaaptungen, esou déi béid Politiker. Ewéi si nach Buergermeeschter waren, hätte si sech voll a ganz fir de Patrimoine agesat.