Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Archivbild

Rezent hat et grouss Opreegung gi wéinst engem Hygiène-Skandal an engem Schluechthaus zu Baaschtnech.



RTL NEWS: Veviba exportéiert 12 Joer aalt Fleesch an de Kosovo

An der Äntwert vun der Ëmweltministesch an dem Agrarminister op eng parlamentaresch Fro geet ervir, dass zejoert 1.400 Ranner vu Lëtzebuerger Betriber zu Baaschtnech geschluecht goufen, dorënner 230 ënnert dem Label Naturschutzfleesch.

All d'Naturschutzfleesch ass direkt nom Skandal präventiv aus de Rayone geholl.

Wat mam anere Fleesch vu Béischten aus Lëtzebuerger Betriber, déi zu Baaschtnech geschluecht goufen, geschitt ass, gëtt net vun de Ministere präziséiert. Vläicht och well den ADR-Deputéierten Fernand Kartheiser net duerno gefrot huet.



An der Äntwert geet nach ervir, dass d'Regierung den Asaz vu mobille Schluechthaiser préift, déi grad ënnert dem Label Naturschutzfleesch kéinte genotzt ginn.