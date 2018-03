No enger méintelaanger Enquête, an där enk mam Stater Parquet an der Spezialunitéit vun der Police zesummegeschafft gouf, konnt d'Section de recherche et d'enquête criminelle (Srec) vun der Stater Police e Grupp vu ganz aktive Kriminellen identifizéieren. Si gi verdächtegt, an de Joren 2014 bis 2017 fir op d'mannst 86 Abréch an Eefamilljenhaiser, Caféen, Butteker a Firmae responsabel ze sinn.D'Täter, esou d'Police, hätte sech méi laang zu Lëtzebuerg opgehal, se schéngen also aus dem Ausland gewiescht ze sinn, a se hätten et virun allem op Coffre-forten, Boergeld, Bijouen a soss wäertvoll Objeten ofgesinn.Am November 2017 konnte Beamte vun der Spezialunitéit vun der Police a vum Stater Srec dräi Verdächteg in flagranti erwënschen. Dat war an der Géigend vun Ettelbréck, wou et an där Nuecht och zu Abréch komm war.En Dënschdeg elo goufen op Uerder vum Parquet zwou weider Persoune verhaft, déi zu der Band gezielt ginn.No engem weidere Member vun der organiséierter krimineller Ekipp gëtt nach gesicht - länneriwwergräifend, wéi d'Police preziséiert.D'Enquête geet also nach weider.