D'CSV hat eng Aktualitéitsstonn ugefrot.



Queesch duerch d'Reie war ee sech eens, datt ee misst mat der Zäit goen, d'Opportunitéite vun de virtuelle Sue notzen, ma et dierft awer net vergiess ginn, fir virsiichteg ze sinn a fir fir eng gewëss Sécherheet ze suergen.

Kryptowährung an der Chamber / Reportage Pit Everling



D'Zäiten hu geännert, Metall a Pabeier sinn scho laang net méi iwwerall Tromp. D'part de marché vu virtuellen Zuelungsmoyenen ass zwar nach kleng, mä dës kommen awer ëmmer méi op, déi bekanntste Kryptowährung heescht „Bitcoin“.



Dat ganzt fousst op Blockchain, wat ass dat?



Dat ass eng dezentral Datebank, déi eng ëmmer méi grouss Lëscht vun Transaktiounen an Datesetz ëmfaasst. Dës Datebank gëtt chronologesch linear erweidert an et kann ee se u sech mat enger Kette vergläichen, déi um ënneschten Enn ëmmer erëm nei Elementer dobäi gesat kritt, seet den CSV-Deputéierte Laurent Mosar.



Wéi huet Lëtzebuerg mat dëse Phenomener ëmzegoen? Ëmmerhi gëtt et grouss Risken, notamment wat d'Kriminalitéit ugeet. Et si privat Geldsystemer, déi u sech just op Algorithmen an op Netzwierker opgebaut sinn. Dës Netzwierker ginn, par Rapport un den normale Geldsystemer, vu kengen zentrale Banke kontrolléiert. Och de Risque vun enger blos wier grouss.



Queesch duerch d'Chamberbänke ass d'Usiicht u sech déi, datt een den Zuch net däerf verpassen, datt een awer kee komplett rechtsfräie Raum wëll.



Déi Lénk an och déi Gréng hunn zum Beispill en Impakt op d'Ëmwelt ugeschwat. D'Fraktiounscheffin vun deene Gréngen, Viviane Loschetter erkläert, datt d'Transaktioune vun de Kryptowährungen duerch de sougenannte Mining verbrauche laut Digiconomist esou vill Stroum pro Joer, wéi 4 Atomzentralen.



Et goung, wéi gesot, drëm fir ze kucken, wat Lëtzebuerg kann a soll maachen. Et soll een dëse Prozess zesumme mat der EU maachen, et wier falsch wa Lëtzebuerg hei de cavalier seul géing markéieren, dat sot de Finanzminister Pierre Gramegna op der Chamberstribün. Zu Lëtzebuerg bräichte sou Firmen iwwregens elo schonn en Agreement vun der CSSF, et wier och richteg, datt d'Iwwerwaachungs-Kommissioun vum Finanzsecteur dem Konsument zur Virsiicht réit.



Déi entspriechend Motioun vun der CSV, an där 10 Punkten opgelëscht ginn soll, elo an der zoustänneger Chamberkommissioun diskutéiert ginn.