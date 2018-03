Kanner léiere Beruffer kennen (15.03.2018) Zu Lëtzebuerg gëtt et e grousse Besoin un Techniker, Handwierker, respektiv Ingenieuren.

D'Sara souz de Mëtteg an engem Simulator. Et war ee vun enger Lokomotiv. Zesumme mat sengem Grupp aus der Maison Relais vu Gaasperech huet dat 10 Joer jonkt Meedchen en Abléck an de Beruff vun engem Conducter, och nach Mecanicien genannt, kritt.Wichteg ass et, si vu kleng u fir Handwierksberuffer, respektiv technesch Beruffer ze begeeschteren.An der simuléierter Zuchmaschinn hunn d'Kanner och déi eng oder aner Explikatioune kritt.Schonn en Dënschdeg hat e Grupp vu Kanner aus der Maison Relais vu Bouneweg gewise kritt, wéi ee Stellwierk fonctionnéiert.Zu Beetebuerg op der Gare hunn dës jonk Leit en Abléck an dës Aarbecht kritt. Si ware souguer am Stellwierk selwer a souze viru ville Computer.Op dës Manéier léiere si verstoen, wéi een Zuch iwwerhaapt op wat fir enger Streck fuere kann.Fir d'Kanner goung d'Zäit esou ewéi am Fluch ëm a gläichzäiteg konnte si emol hannert d'Kulisse vum Zuchbetrib luussen.