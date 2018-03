Eng scho bal onendlech juristesch Geschicht, déi am Mäerz 2015 fir d'éischt an enger Sëtzung war, ass och en Donneschdeg um Stater Geriicht net sou richteg virukomm! Hei sollt eng Ugeklote vun 53 Joer, déi tëscht 2010 an 2013 an der Stad miwweléiert Cafészëmmere fir 300 bis 600 € de Mount verlount hat, definitiv de Prozess gemaach kréien. D'Fra kritt virgehäit, dass d'Zëmmeren ze kleng an net héich genuch, net genuch isoléiert an net anstänneg miwweléiert waren an dass d'Wäsch vun de Locatairen nëmmen am Zëmmer konnt gedréchent ginn.No knapp annerhallwer Stonn gouf d'Sëtzung awer op de 5. Juni verluecht ... well d'Vertriederin vum Parquet, déi u sech op en Zeien, deen en Donneschdeg net ugetruede war, verzicht hat, deen elo awer héiere wëll, wéinst den Aussoe vun zwee Zeie vun der Defense! Déi hunn nämlech, wéi d'Vertriederin vum Parquet bemierkt huet, diametral opposéiert Deklaratioune gemaach zu deene vum Zeien, dee gefeelt huet; dee gouf dowéinst iwwregens zu enger Geldstrof vu 500 € veruerteelt! Déi zwee Zeie vun der Defense, eng Bekannte vun der Beschëllegter an der Ugekloten hire Mann, haten erkläert, den Zeien, deen net komm war, hätt ni als Locataire am Café gewunnt, mä an engem Appartement vun der Beschëllegter hirem Mann!Iwwerhaapt war och en Donneschdeg nees alles e bëssen eng Huddel: Eng Zeien, déi fir d'éischt Serveuse am Café war, sot nämlech, 2011/2012 hätt si d'Zëmmere verlount, als Proprietärin! An där Zäit hätte keng Leit um zweete Stack, dee si Späicher genannt huet, gewunnt, well do geschafft gi wär; um 1. Stack hätten dogéint Leit gelieft. No hirer Zäit als Patronne hätt dunn eng aner Persoun de Café iwwerholl, an net d'Ugekloten! E Polizist hat ënnerstrach, um 1. Stack wären 3 Zëmmere gewiescht an um zweeten op d'mannst 3; deen 1. Stack wär ze verlounen an deen zweeten effektiv éischter e Späicher gewiescht. Eng Fra, déi 2012/2013 en Zëmmer um 1. gelount hat, huet ausgesot, 600 € un d'Beschëllegt bezuelt ze hunn, fir mat hirem Mann an hirer Duechter do ze wunnen; zu engem gewëssene Moment hätt si och en anti-datéierte Kontrakt fir zwee Zëmmeren ënnerschreiwe sollen, obwuel si nëmmen an engem war.D'Ugekloten hirersäits hat um Ufank vun der Sëtzung gemengt, dass net all d'Virwërf stëmme géifen, och wann d'Zëmmeren ze kleng, net héich genuch an net genuch isoléiert gewiescht wären. Do virdrun hat hiren Affekot Me David Gross d'Irrecevabilitéit vun de Poursuitte géint seng Cliente gefrot, op Grond vum Délai raisonnable; dee gëtt, mam Verleeën op de 5. Juni, net méi vernënfteg!