Den Trafic gëtt aktuell iwwert d'N1 laanscht de Findel geschéckt, et kënnt dowéinst zu Stauen um Kierchbierg an um Sennengerbierg.

D'Ponts et Chaussées hate jo ugekënnegt, datt si Maintenance- a Botzaarbechten an den Tunnelle vun den Autobunnen duerchféieren.Deviatioune si gezeechent, mat et heescht, deemno wéi méi Zäit anzeplangen, well et doduerch zu Staue komme kann.