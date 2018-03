Nationalen Plang fir Integratioun (15.03.2018) Den neie sougenannte PAN soll d'Zivilgesellschaft matabannen, soll d'Participatioun stäerken.

Neien nationalen Integratiounsplang: Rep. Claudia Kollwelter



Obschonn et vu ville Säite Kritik gouf, datt zanter dem 1. Integratiounsplang, deen 2013 ausgelaf ass, net genuch geschitt wier, war d'zentral Fro, wat an Zukunft soll a muss geschéien ...

D'Martine Mergen vun der CSV



Den neie PAN soll sech un 2 Haaptprinzipien orientéieren - engersäits un der gedeelter Responsabilitéit an anersäits soll den Integratiounsplang permanent de Besoine kënnen ugepasst ginn.D'Familljeministesch Corinne Cahen huet betount datt jidderee gefuerdert ass, dëst zesummen ze maachen: Duerch "Appels à projets" sollt de Pan mat Liewe gefëllt ginn. Den Olai sollt déi lancéieren a finanzéieren. Esou kéint jidderee konkret Projeten entwéckelen - Gemengen, Associatiounen, de Staat an och Entreprisë kéinte sech esou fir d'Integratioun asetzen.Nieft dem Logement an de Sproochecourse war och d'politesch Participatioun e Sujet. Een Objektiv am Integratiounsplang ass, datt d'Net-Lëtzebuerger politesch aktiv kënne ginn.Fir de Roberto Traversini vun déi Gréng wier et positiv, datt dat neit Nationalitéitegesetz d'Situatioun verbessert, mä dat eleng géing net duer goen: Heiansdo géif et u klengen administrativen Hürde scheiteren ... zum Beispill um Delai, fir sech als Auslänner bei de Gemengewahlen anzeschreiwen.Zesumme liewen an zesummen decidéieren - fir de Marc Baum vun déi Lénk ass hir Positioun dozou eng kloer: D'Residenzklausel vu 5 Joer, fir als Net-Lëtzebuerger zu Lëtzebuerg dierfe wielen ze goen, déi Derogatioun zum Maastricht-Vertrag sollt ofgeschaaft ginn.Fir den ADR Deputéierten Fernand Kartheiser heescht zesumme liewen oder zesumme schaffen net, datt een integréiert ass: A ville Beräicher kéinten d'Auslänner scho matdecidéieren - ma um nationale Plang, wou d'Souveränitéit engagéiert wier, géif dat just iwwer d'Nationalitéit goen.Den éischten nationalen Integratiounsplang ass 2013 ausgelaf an zanterhier ass net vill geschitt - dat war de Constat vun der CSV en Donneschdeg de Mëtteg an der Chamber. Déi aktuell Debatt kéim vill ze spéit an zu engem abstrusen Zäitpunkt, huet d'Martine Mergen vun der CSV betount. Si huet fonnt, datt Integratioun dëser Regierung net wichteg genuch gewiescht wier, op d'mannst wat de Plang ugeet.

De Roberto Traversini vun déi Gréng huet zouginn, datt eigentlech schonn 2014 direkt hätt missen un engem Plang geschafft ginn. Och wa mat der Flüchtlingskris 2015 d'Prioritéit op dem Accueil louch, hätt missen parallel iwwert d'Integratioun nogeduecht ginn.Et wier dowéinst immens gutt datt et engagéiert Leit goufen, déi selwer eppes opgebaut hunn. An dee Merite hunn och déi aner Parteien de sëlleche Benevollen ausgeschwat, déi sech an de leschten Joren ëmmer erëm fir Flüchtlingen agesat hunn an et och nach weider maachen.