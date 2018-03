© Archiv

Géint 19 Auer um Donneschdeg den Owend stoung zu Beetebuerg an der Rue Charles Jaquinot en hëlzene Chalet a Flamen. D'Pompjeeë vu Beetebuerg an Diddeleng waren op der Plaz, fir ze läschen.



An engem Accident géint 18.30 Auer en Donneschdeg an der Rue Pierre Federspiel an der Stad waren zwee Autoen anenee gerannt. Eng Persoun gouf liicht verwonnt.