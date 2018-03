© AFP (Archiv)

Den neien däitschen Inneminister Horst Seehofer seet, dass de Saz "Den Islam gehéiert zu Däitschland" falsch ass. Den Islam gehéiert net zu Däitschland. Däitschland wier duerch de Chrëschtentum markéiert an dozou géif de fräie Sonndeg, kierchlech Feierdeeg a Ritualer wéi Ouschteren, Päischten a Chrëschtdag gehéieren. Dat sot den Horst Seehofer an engem Interview mat der Bild-Zeitung.D'Moslemen, déi an Däitschland liewen, géifen awer selbstverständlech zu Däitschland gehéieren. Doduerch misst een awer net Traditiounen a Gebräicher opginn. De Saz "Den Islam gehéiert zu Däitschland" war duerch de fréiere Bundespresident Christian Wulff am Joer 2010 markéiert ginn. Och d'Kanzlerin Angela Merkel hat dës Ausso iwwerholl.Den neien däitschen Inneminister huet annoncéiert, op e neits Islamkonferenzen ze organiséieren, fir iwwer Integratiounsproblemer vu Moslemen ze diskutéieren. Et misst ee sech mat moslemeschen Organisatiounen un en Dësch setzen an den Dialog sichen a wou néideg nach ausbauen, sou den Horst Seehofer.Säi Message wier kloer, Mosleme musse mat eis liewen, net nieft oder géint eis. Dofir wier géigesäitege Respekt wichteg an dat kéint een nëmmen areechen, wann ee matenee schwätzt.