Den DP-Deputéierte Lex Delles wollt vun der Gesondheetsministesch an dem Inneminister wëssen, firwat d'Famill vum Verstuerwenen d'Urn net doheem kann halen.Et ginn nach aner Méiglechkeeten. Zum Beispill kann een dem Wonsch vum Verstuerwenen no beim Buergermeeschter eng Derogatioun froen, fir d'Verstreeën op engem privaten Terrain oder soss enger Plaz. Am Commentaire vum respektiven, groussherzogleche Reglement aus dem Joer 1978 ginn als Beispiller ee Bam am eegene Gaart oder e Spadséierwee genannt, deen dem Verstuerwene besonnesch um Häerz loung.

An de leschte Joren, esou d'Ministeren, si sougenannte Bëschkierfechter ëmmer méi zur Alternativ ginn.

Et ass allerdéngs net virgesinn, dass Eenzelner d'Urn mat den Äschen dierfe bei sech doheem halen. D'Äschen u sech wieren do kee Problem vun der ëffentlecher Gesondheet, well se duerch d'Hëtzt beim Verbrenne komplett steril ginn. Et géif hei drëm goen, dass all d'Familljememberen d'Recht hunn, fir Zougang zur Urn ze hunn, deemno kéint et keng Exklusivitéit fir ee spezielle Familljemember ginn.

Wat d'Verstreeë vun den Äschen an eng Baach oder ee Floss betrëfft, sou ass dofir eng Erlaabnis vun deem Minister néideg, dee fir d'Waassergestioun zoustänneg ass. Bei engem Grenzfloss wéi der Musel muss ee sech un d'Gesetzer vu béide concernéierte Länner halen.

An der Äntwert ass et och déi interessant Präzisioun, dass d'Legislatioun, wat d'Begruewen no der Anäscherung ugeet, wuel der Evolutioun vun der Gesellschaft muss ugepasst ginn.