Gemengen: Facturen elektronesch archivéieren (16.03.2018) Gemenge kënnen an Zukunft hir Rechnungen elektronesch archivéieren. D’Initiativ gouf vum Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique lancéiert. E Freideg krut de Sigi den néidege Certificat vum zoustännegen Institut ILNAS.

Déi legal Basis ass schonn zënter enger Zäit do. Elo krut den interkommunale Syndikat fir Informatik-Gestioun och den néidege Certificat vum zoustännegen Institut ILNAS.





An de SIGI ass domat déi éischt Verwaltung, déi de PSDC-Zertifikat krut an elo Prestataire de Dématérialisation et de Conservation ass. De President vum Syndikat, Yves Wengler, seet, dat géing hinne gutt zu Gesiicht stoen an dat wier genau an hirem Interêt. D'Zil ass et also, fir vum Pabeier ewechzekommen, fir Opwand, Plaz a Geld ze spueren.De Carlo Gambucci, SIGI-Direkter seet, dass d'Rechnunge ganz kloer ee grousse Facteur waren. Ewéi hien ënnersträicht, huet jidderee vill Dossiere mat Facturen, et wier och einfach dës an de Keller ze droen, et wier awer net esou einfach doranner ze raumen.Fir de Fonctionnement an d'Sécherheet ze garantéieren, hu streng Kritäre missten agehale ginn, d'Auditte wieren net einfach gewiescht, seet de President. Den Yves Wengler ënnersträicht, dass et net wéineg kascht huet an et hätt ee véier Joer dru geschafft.Um Enn gouf et vum "Institut fir Normalisatioun, Akkreditatioun, Sécherheet a Qualitéit vu Produiten a Servicer" de Feu Vert.Den Alain Wahl vum ILNAS seet, d'Zil wier, fir Vertrauen ze schafe fir de Benotzer, datt déi dës Servicer och mat guddem Gewësse benotze kënnen.Déi 101 Membergemenge vum SIGI, et si se jo all ausser d'Stad Lëtzebuerg, si hunn de Choix, ob se vum elektroneschen Archivage wëlle profitéieren. Fir de Bierger ännert iwwregens näischt.Dat hei ass en éischte Schratt hin zu méi Digitalitéit a manner Pabeier an de kommunalen Administratiounen. Den Ament geet et ëm d'Stockéiere vu Rechnungen, aner Zorten Dokumenter kéinten nokommen, heescht et e Freideg zu Konter bei de SIGI-Responsabelen.