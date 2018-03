Am Virfeld kënnt schaarf Kritik vun der Oppositiounssäit, dat neit Ofkommes hätt ze vill Nodeeler fir d'Finanzplaz a wier net mam Secteur ofgestëmmt. Et géif een eng modern Konventioun schafen, déi Sécherheet gëtt a gutt fir Reputatioun wier, seet op der anerer Säit de Finanzminister.



"Fuerderung vu Frankräich vum Dësch"

Dat aalt Duebelbesteierungsofkommes mat Frankräich war 60 Joer al. Dat neit Ofkommes soll elo allen OECD-Standarden entspriechen. An och déi rezent Fuerderung vu Frankräich, fir en Deel vun der Lounsteier, déi Frontalieren hei am Land bezuelen zeréckzekréien, wier heimat vum Dësch, seet de Finanzminister Pierre Gramegna. D'Besteierung bleift zu Lëtzebuerg, sou gëtt et an der Konventioun festgehalen. Dat gëllt och fir d'Pensiounen.

29 Deeg dierfen déi 95.000 franséisch Frontalieren an Zukunft bausse Lëtzebuerg schaffen a ginn awer hei am Land besteiert.



Kritik vun Oppositioun



ADR an CSV kritiséieren, dass de Contenu vun der Konventioun, virun allem wat d'Fonge betrëfft, net mam Secteur ofgestëmmt wier, an Nodeeler fir eis mat sech géif bréngen.



Wat genau am Ofkommes steet, wéisst keen. Fir den ADR-Deputéierte Gast Gibéryen e staarkt Stéck. Et hätt ee keng kloer Äntwerte kritt.

En immens wichtegt neit Ofkommes mat engem Land, mat deem et vill intensiv Relatioune gëtt, seet den CSV-Deputéierte Laurent Mosar. De Minister hätt awer an der Reunioun geruddert.



D'CSV lieft nach am ale Modell, sou d'Äntwert vum Pierre Gramegna.

Déi nei Konzessiounen, déi ee Frankräich elo mécht, géifen an Zukunft och vu villen anere Länner gefuerdert ginn, hat de Laurent Mosar awer nach gefaart.