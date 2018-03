D’Entwécklungen géif ee mat Suerg suivéieren, virun allem och well et hei schéngt Aschüchterungsversich ginn ze sinn. Déi géif ee condamnéieren.



ALJP géif fir d’Pressefräiheet astoen a bedauert, datt et am Grand-Duché kee wierkleche Schutz fir Whistleblower gëtt.



Hei géif et sech ëm ee klassesche Fall vu Whistleblowing handelen. Eng Persoun stoung jo virum Leak am Kontakt mam Radio 100komma7.



RTL NEWS: #Chamberleaks: "Erschreckend, wéi einfach een un déi Donnéeë konnt kommen"