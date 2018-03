© Police

Et war eng gréisser Kontroll, déi am Garer Quartier duerchgefouert gouf, an op dräi verschiddene Plaze goufe Leit erwëscht, déi Droge bei sech haten.- An der Stroossbuerger Strooss huet en Drogenhond bei 4 Leit ugeschloen. Si goufen um Kommissariat kontrolléiert an haten 8 Kugele Kokain (7,8 Gramm) an 11 Gripptute Marihuana (23,9 Gramm) bei sech.- An enger Bar an der selwechter Strooss huet en Drogenhond eng Persoun signaliséiert, déi hat 13,2 Gramm Marihuana, opgedeelt op 6 Gripptuten, bei sech.- An an der Avenue de la Gare gouf eng Persoun gepëtzt, déi 3 Kugelen Heroin (4,9 Gramm) bei sech hat.An alle Fäll goufen d'Droge saiséiert an d'Besëtzer protokolléiert.