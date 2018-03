Dobäi gouf et preventiv an och repressiv Mesuren.Bei ronn 1.300 Kontrolle goufen 1.200 Infraktiounen notéiert. Dovunner war d'Halschent op ze héich Vitess zeréckzeféieren. An e bësse méi wéi 100 Fäll gouf mam Handy um Steierrad gespillt.160 Chauffeure kruten hire Permis ewechgeholl, de Gros dovunner, well se ze déif an d'Glas gekuckt haten.1) Utilisez les transports publics, les navettes ou les bus qui sont organisés par les différentes communes.2) Ne buvez pas quand vous conduisez !3) Déterminez, dès le début de la soirée, la personne qui prendra le volant. Pour elle, la consommation de boissons alcoolisées est hors de question.4) Surveillez votre vitesse ! Elle est la cause première des accidents routiers mortels.5) Avant de sortir, consultez la météo, restez à l'écoute des messages routiers diffusés dans les médias et adaptez votre conduite à l'état des routes.6) Ne prenez pas le volant quand vous êtes fatigué(e).7) Concentrez-vous en prenant le volant. Ne vous laissez pas envahir par l'insouciance.8) Modérez le volume de votre installation Hifi à bord de votre véhicule.9) Réagissez avec calme et ne soyez pas agressif dans votre style de conduite.10) Ne doublez jamais en cas de doute.La Police tient aussi à rappeler que la consommation d'alcool est interdite pour les jeunes de moins de 16 ans, de même que la vente de boissons alcooliques aux mineurs de moins de 16 ans.