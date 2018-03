Mini Silicon Valley op der Kockelscheier (16.03.2018) Op der Kockelscheier gouf e Freideg een Deel vun der Lëtzebuerger Industrie-Geschicht geschriwwen.

De Charles Louis Ackermann



Luxite ass den Numm vum Sprengstoff, deen d'Poudrerie de Luxembourg op der Kockelscheier produzéiert huet. D'Lëtzebuerger Entreprise ass en Deel vun der nationaler Industrie-Geschicht. Elo solle Start-Uppen, déi schonn e puer Joer bestinn an an den Eco-Technologie schaffen, kënnen am Luxite One Bürosraim lounen. An Zukunft solle sech op der Kockelscheier nach weider Betriber néier loossen, esou déi Responsabel.