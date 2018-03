© Ryck Thill

An déi slowakesch Regierung gouf opgefuerdert, alles ze maachen, fir datt de Mord un der Koppel opgekläert géif ginn.Den investigative Journalist Jan Kuciak (27) hat jo an der Slowakei iwwer Korruptioun a Mafia-Verbindunge bis an déi héchst Kreesser enquêtéiert a war wuel dowéinst ëmbruecht ginn - zesumme mat senger Verlobte Martina Kusnirova.Am Mee wollt d'Koppel sech bestueden - elo goufen déi zwee Affer an hiren Hochzäitskleeder begruewen.De Mord huet an der Slowakei eng Staatskris ausgeléist, antëscht ass esouguer de Premier zeréckgetrueden.Un der Maniff haten eng 70 bis 80 Leit deelgeholl. Se war op der Plëss um Square Jan Palach. Deen ass benannt no engem tschechoslowakesche Student, dee sech am Januar 1969 zu Prag verbrannt hat, fir géint d'Repressioun vum Prager Fréijoer ze protestéieren.