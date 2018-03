Géint 12 Auer war d'Fra mam Auto ënnerwee, wéi se an uecht geholl huet, datt hiren "Nach-Mann" hir géif nofueren.Well si net mat him eleng wollt sinn, huet si en Aarbechtskolleg geruff.Wéi d'Fra schliisslech an engem Feldwee am Ausgang vu Remerschen ugehalen huet, ass och de Mann stoe bliwwen an erausgeklommen.Hien huet mat der Fauscht widder d'Fënster vun der Chaufferssäit geschloen an huet menacéiert, d'Fra an och hiren Aarbechtskolleg, deen an Tëschenzäit ukomm war, dout ze maachen.Doropshin huet d'Fra d'Police geruff.De Parquet huet de Mann festhuele gelooss, e Freideg de Moien hat e Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.Schonn Enn Februar war Plainte géint de Mann gemaach ginn - wéinst Mordmenacen, Stalking a Gewalt am Stot.