An der Nuecht op e Samschdeg goufe 4 Führerschäiner am Kader vun ordonnéierten Alkoholskontrollen zu Ëlwen, Klierf, Hiefenech, an der Fiels an um Grondhaff wéinst ze vill Alkohol um Steier agezunn. Am Ganze war den Test an 12 Fäll positiv. Zu Hiefenech gouf donieft eng Persoun erwëscht, déi Droge consomméiert hat. Donieft hunn d'Beamten och eng kleng Quantitéit Cannabis saiséiert.Zu Miersch wollt eng alkoholiséiert Automobilistin an der Nuecht nach séier op de Bäifuerersëtz rutschen, wéi se vun de Beamte wéinst hirem opfällege Fuerstil ugehale gouf. Do souz awer well een aneren. E Führerschäin konnt d'Fra net méi ofgeholl kréien - se hat guer kee méi, well se all hir Punkte schonn ofgeholl kritt hat.Zu Esch ass géint 2.15 Auer eng Fra vun engem Onbekannten iwwerfall a mat Pefferspray attackéiert ginn. Si krut hir Wäertsaachen an den Handy geklaut.An op der Stater Gare krut dann e Mann seng Suen aus dem Grapp geklaut, wéi e se um Bancomat opgehuewen huet.Méi héich hiergaangen ass et e Samschdeg am Nomëtteg scho géint zwou Auer an engem Buttek an der Stater Rue des Gaulois, wéi e Sécherheetsbeamten an engem Geschäft en Déif erwëscht huet, dee Produiten am Wäert vun ëm déi 50 Euro geklaut hat. De Mann huet refuséiert, d'Saachen erëm ze ginn an huet de Sécherheetsbeamte mam Fouss an d'Gesiicht gerannt. Den Déif huet och d'Beamte beleidegt, wéi déi op d'Plaz komm sinn, an huet sech an der Zell komplett dernieft beholl. De Mann huet nämlech do urinéiert. Hie koum op Uerder vum Parquet virun den Untersuchungsriichter a gouf protokolléiert.