E Freideg war eng Aktioun virun der tierkescher Ambassade vun de "Jonk Lénk", déi am spéiden Nomëtteg mat faarwegen Damp, enger Banderole an e puer Fändele géint d'Attacken op d'Kurdegebidder am Norde vu Syrien protestéiert hunn.D'Police schwätzt vun "zirka 7 Persounen", déi géint 18.30 Auer demonstréiert hunn. Hir Aktioun stoung ënnert dem Motto: "Solidaritéit mam Widderstand vu Rojava - Massaker verhënneren!"Der Police no hätten d'Aktivisten nach eng Foto gemaach a wieren du fortgaang, ouni datt Persounen oder Géigestänn zu Schued komm wieren.An engem Communiqué fuerderen d'Aktivisten d'Explusioun vum tierkeschen Ambassadeur, an datt Lëtzebuerg all d'diplomatesch a wirtschaftlech Relatioune mat der Tierkei afréiert an déi kurdesch Organisatiounen YPG an YPJ - Zitat - "bedéngungslos" ënnerstëtzt.Dem Jean Asselborn gëtt am Schreiwes reprochéiert, aussergewéinlech zeréckhalend ze sinn.En attendant kéint zu Afrin ënnert den Ae vun der Weltgemeinschaft e Massaker geschéien.AKTIOUN: SOLIDARITÉIT MAM WIDDERSTAND VU ROJAVA - MASSAKER VERHËNNEREN!Jonk Lénk huet gëschter am spéiden Nomëtteg eng Aktioun virun der tierkescher Ambassade duerchgefouert. Mat faarwegem Damp, enger Banderole an e puer Fändelen hunn sech Aktivist*innen virun d'Ambassade beginn, fir do géint d'Attacken op déi selwerverwalt kurdesch Gebidder am Norde vu Syrien, d'demokratesch Federatioun vu Rojava, ze protestéieren.Nodeems déi kurdesch Kräften, virun allem d'Volléksverdeedegungseenheeten YPG an d'Fraen*-Unitéiten YPJ d'Organisatioun Islamesche Staat ënner villen Affer esou gutt wéi zerschloen hunn, gräift d'Tierkei säit Ugangs des Joers mat hiren djihadisteschen Alliéierten de Kanton Afrin un. Ënnert den Aan vun der Weltgemeinschaft dréit e Massaker zu Afrin.Weder vun der EU, nach vu Lëtzebuerg ass vill ze héieren. De Jean Asselborn ass ausser dem übleche Geschwätz aussergewéinlech zréckhalend. Si all hunn elo scho Blutt un hiren Hänn. Mir wäerten déi lëtzebuergesch Regierung an de Jean Asselborn héchtsperséinlech dofir verantwortlech maachen, wann den NATO-Partner Tierkei zu Afrin e Massaker verustalt. Si wäerte mat de Konsequenzen dovu liewe mussen.Mir fuerdere d'Expulsioun vum tierkeschen Ambassadeur an d'Afréiere vu sämtlechen diplomateschen a wirtschaftleche Relatioune mat der Tierkei an d'bedéngungslos Ënnerstëtzung vun de kurdeschen Organisatiounen YPG a YPJ.Si fir eis, mir fir si!Biji Berxwedana Rojava - Vive de Widderstand vu Rojava!