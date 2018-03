Uni.lu: Eng international Universitéit mat Erfolleg (17.03.2018) E Samschdeg huet sech d'Uni.lu virgestallt an d'Leit konnte sech informéieren. Dausende Froe goufen op de Stänn vun deenen 3 Fakultéite gestallt.

Um Samschdeg huet et net un Interessi gefeelt. Ugefaange mam Bachelor am Droit, der Economie an de Finanzen. Wou d'Zäit scho leeft, well a 6 Wochen d'Aschreiwunge schonn zouginn. Fir d'Bachelor a Sciences, Technologie a Kommunikatioun, respektiv Lettres, Sciences Humaines, Arts a Sciences de l'Education bleift nach méi Zäit. Hei ginn d'Aschreiwungen eréischt vun Abrëll un op a lafen da bis Enn Juli respektiv August.



An de meeschte Bachelor-Sektioune gouf mat der Zäit en Numerus Clausus agefouert. Och am Sënn vun der Qualitéit vun der Formatioun an dem Suivi vun de Studenten.



Wat mécht d'Uni.lu, dann elo intressant fir e Student? D'Uni.lu huet an Tëschenzäit Partnerschafte mat iwwer 100 aneren Universitéiten ausgeschafft. Op d'mannst ee Semester soll jidder Student dann och am Ausland verbréngen. Wou och d'Lëtzebuerger, déi Doheem studéieren, iwwert den Tellerrand gesinn. De Campus op Belval ass bal och schonn d'Ausland, well d'Majoritéit vun de Studenten, der eng 3.400 vun 6.400 sinn Net-Lëtzebuerger. Si kommen aus méi wéi 110 verschiddenen Natiounen.



FOTOGALERIE: Andréck vun der Porte Ouverte vun der Uni.lu