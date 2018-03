De Wanter ass zeréck - an Europa an och zu Lëtzebuerg. Vill Schnéi ass zwar net gefall, dofir ass et awer fatzeg kal.

De Sonndeg fänkt mat vill Wolleken, plazeweis kann et och nach e bësse schneien. D'Streedéngschter sinn op alle Fall schonn am Asaz, och wann op de meeschte Plazen, wéi z.B. um Waldhaff an zu Jonglënster, just e Flom Schnéi läit. Op anere Plaze souguer nach manner, nämlech bal keen.Am Laf vum spéide Moie kéint d'Sonn sech awer weise kommen. Och mëttes ass déi eng aner aner Schnéiflack net auszeschléissen, et si Wolleken um Himmel an d'Sonn kënnt och duerch bei killen -3 bis 1 Grad.De Wand ass staark ënnerwee aus Nordoste mat maximal 60 km/h.Aussiichten: Den Ufank vun der nächster Woch ass gréisstendeels frëndlech an dréchen. D'Temperaturen leien tëschent 0-4 Grad.Et bleift also nach e bësse kal.