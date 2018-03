© Jeannot Ries

De Fernand Kartheiser



E Walprogramm huet se nach net, déi Alternativ Demokratesch Reformpartei. Dee gëtt et eréischt am September.Op hirem Nationalkongress e Sonndeg de Moien zu Bäerdref huet d'ADR awer schonn éischt Iddien annoncéiert. D'Partei steet zum Beispill fir e verantwortungsvolle Wuesstem, fir eng responsabel Rentepolitik, fir eng Familljepolitik, wou d'Eltere wierklech de Choix hätten.D'ADR wëll sech awer och engagéieren fir e Land, an deem et derwäert ass ze liewen, sech staark maachen fir eng Sproochepolitik, déi deen Numm verdéngt, an si wëll evitéieren, datt ee sech iergendwann net méi am Land erëmfënnt.

© Jeannot Ries © Jeannot Ries © Jeannot Ries © Jeannot Ries © Jeannot Ries © Jeannot Ries « ZréckWeider »

D'ADR huet och nei Statuten ugeholl, do sinn zum Beispill Karenzzäite festgehalen - Delaien also, wéi laang ee muss an der Partei sinn, bis ee sech op verschidde Posten an der Partei dierf mellen.Mat grousser Majoritéit ass den Alex Penning als Generalsekretär confirméiert ginn.