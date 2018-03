D'Police hat an der Nuecht op e Sonndeg zu Steesel en Auto an Uecht geholl, deen duerch säin onséchere Fuerstil opgefall ass.

Am Auto eng jonk Koppel, déi wuel spontan decidéiert hat, en Tour ze maachen ...Um Steierrad souz e Jonken, dee mat der Formatioun fir de Führerschäin am Gaang war a just e Pyjama unhat, niewendru seng Frëndin ... am Auto vun der Mamm.Déi zwee goufe vun der Police heem begleet a protokolléiert.