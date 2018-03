Wodka-Fläschen an enger Bar ... © AFP-Archiv

Wéi d'Police beim Mann doheem ukomm ass, huet déi direkt gemierkt, datt et do no Marihuana riche géif. Dorop ugeschwat huet de Mann de Beamten eng Tut Gras ginn. Hie konnt seng Plainte zwar maachen, krut am Géigenzuch awer och e Protokoll wéinst dem Besëtz vun Drogen.Dem Policebulletin no gouf zanter e Samschdeg de Mëtteg an e Sonndeg de Moien och op e puer Plazen agebrach: Zu Ierpeldeng, Angelduerf an zu Dikrech haten Onéierlecher et op Haiser ofgesinn. Zu Dikrech war de Fall awer séier gekläert, eng Bekannten hat eppes matgoe gelooss, esou d'Police.Da goufen och nach 3 Permisen agezunn: Hei Hengescht an zu Bireng si Chaufferen opgefall, well se net méi riicht gefuer sinn, an an der Stad op der Stäreplaz hat een en Accident gebaut. Allen 3 haten ze déif an d'Glas gekuckt an hu mussen hire Permis ofginn.