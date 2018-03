© Pit Everling

"Engagéiert fir Verännerung. Méi Zäit. Méi Undeel. Méi vum Liewen." Ënnert deem Motto stoung de 15. Nationalkongress vun "Déi Lénk" e Sonndeg de Moien am Centre de loisirs zu Lamadelaine (Rolleng bei Péiteng).



An de Riede gouf no hanne gekuckt, notamment Bilan gezu vun der eegener Aarbecht. Et hätt ee vill geschafft an och wann et um Krautmaart dacks 2 zu 58 gestanen hätt, sou hätt een dach sou munches beweegt kritt.



Natierlech gouf och d'Regierungsaarbecht evaluéiert. Mat de Fënsteren, déi Blo-Rout-Gréng wollt opmaachen, wier virun allem déi sozial Keelt erakomm, d'Regierung wier d'Optik vum Spuere iwwert d'Jore leider net lass ginn a ville Leit géing et um Enn vun der Legislaturperiod net besser goen ewéi virdrun, heescht et vun der Oppositiounspartei.



Datt d'Leit es sat hätten a keng Loscht méi hätten, fir wielen ze goen, kann d'Carole Thoma, Spriecherin vun Déi Lénk, ganz gutt verstoen ...





D'Carole Thoma



Elo ginn d'Baustäng fir de Walprogramm bei deene Lénken zesummegesat. Um Nationalkongress gouf an deem Sënn eng Resolutioun ugeholl, déi déi grouss Linnen definéiert.Eng vun den Haapt-Prioritéiten dierft de Logement sinn. D'Taxen op eidele Gebaier wieren onëmgänglech an et misst een d'Méiglechkeet kréie vun enger temporärer Enteegnung, ënner anerem dës Fuerderunge waren um Riednerpult ze héieren.En éischten Entworf vum Walrogramm soll Mëtt Abrëll online gesat ginn. Op Basis dovu sollen et dann Diskussioune ginn.