Begrënnt gëtt déi gutt Bewäertung mat der gudder wirtschaftlecher Situatioun an der virsiichteger Finanzpolitik am Grand-Duché.

D'Ratingagence nennt bei der AAA-Begrënnung och d'Croissance vun der Ekonomie, déi tëscht 2018 an 2021 bei 3,3 Prozent leien dierft. Fir 2018 géif de PIB pro Awunner bei 111.000 Euro leien.Op Säite vun de Risikoen nennt Standard and Poor's eventuell Changementer an de Finanz- an an de Steiergesetzer op weltwäitem Niveau, ma dee Risiko wier am Fong kleng ausserdeem wier Lëtzebuerg gutt opgestallt, d'Ekonomie wier diversifiéiert an de Grand-Duché wier reactif.De Finanzminiter Pierre Gramegna begréisst natierlech den AAA, nodeems Lëtzebuerg jo viru Kuerzem och scho vun DBRS déi héchst Cote kritt hat, a gesäit doran eng Confirmatioun vun der Politik vun der Regierung.Communiqué par: ministère des Finances

En date du 16 mars 2018, l'agence de notation Standard and Poor's (S&P) a annoncé le maintien de la plus haute notation pour le Luxembourg, avec perspective stable.

Dans son analyse, l'agence relève que la notation reflète l'économie prospère du Luxembourg et estime que le PIB par habitant sera de l'ordre de 111.000 euros en 2018. D'après S&P, le niveau de la croissance économique s'établira en moyenne à 3,3% pour la période 2018 à 2021 et la progression au niveau de la consommation des ménages se poursuivra au même rythme qu'en 2017, grâce aux effets bénéfiques de la réforme fiscale et de l'indexation des salaires. S&P note également que le secteur financier reste un secteur clé, porteur de croissance économique et représentant près de 27% du PIB.

Au niveau des finances publiques, l'agence souligne que le Luxembourg mène une politique budgétaire prudente, et indique que l'Adminstration publique enregistre des excédents budgétaires de manière récurrente. S&P estime que ce surplus se maintiendra à 0,7% du PIB pour 2018 et demeurera, en moyenne, autour de 0,5% pour la période 2019 à 2021. L'efficacité de la politique budgétaire se reflète aussi dans les mesures budgétaires qui ont été prises en vue de contenir les dépenses publiques et grâce auxquelles le Luxembourg a réussi à absorber la baisse des recettes budgétaires suite à la perte de la TVA sur le commerce électronique.

Au niveau des risques, l'analyse cite notamment l'impact possible d'éventuels changements au niveau de la régulation financière et de la fiscalité des entreprises au niveau international. L'agence note cependant que ces risques restent faibles et contenus, en raison de la bonne gouvernance du Luxembourg, de la diversification de son économie et de la réactivité de son gouvernement.

Pierre Gramegna, Ministre des Finances, commente : "Je me réjouis de voir qu'après DBRS, Standard and Poor's confirme également les perspectives favorables pour le Grand-Duché sur les années à venir. L'analyse montre par ailleurs que la place financière contribue largement à la croissance qualitative. Cette nouvelle confirmation du 'AAA' confirme le bien-fondé de la politique du gouvernement en matière de finances publiques et de l'allègement de la pression fiscale lors de la réforme de 2017."